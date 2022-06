realme GT Neo 3 : le smartphone avec charge 150W débarque en France

Le Realme GT Neo 3 a été présenté d'abord en Chine au mois de mars et débarque désormais en Europe. Outre son statut de smartphone de milieu de gamme à la fiche technique plutôt correcte, il dispose d'un atout inédit : une charge rapide de 150W.

Cette dernière permet une charge à 50% en l'espace de 5 minutes et complète en à peine plus d'un quart d'heure pour sa batterie de 4500 mAh. Cela impose un chargeur conséquent et une certaine chauffe du smartphone, d'où le fait que la charge par défaut est fixée à 80W, tandis que la charge 150W doit être activée dans les paramètres.

Il sera d'ailleurs commercialisé en version 80W uniquement ou bien avec la puissance de charge 150W, avec un certain écart de prix entre les deux.

Un SoC Dimensity 8100 convaincant

Le Realme GT Neo 3 dispose d'un bel affichage 6,7 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz et embarque un SoC Dimensity 8100 de MediaTek (une première européenne) qui apporte la 5G (sub-6 GHz) et une confortable puissance, avec 830 000 points environ sur AnTuTu et 974 / 4106 points en tests single / multicore avec Geekbench 5.

Avec 3DMark, le test Wildlife obtient un score de 5233 points tandis que Widlife Extreme affiche 1388 points. De quoi pouvoir faire tourner la majorité des jeux avec les détails au max et profiter d'une grande fluidité au quotidien.

Une partie photo sauvée par le Sony IMX766

Pour la partie photo, le Realme GT Neo 3 bénéficie du capteur Sony IMX766 de 50 megapixels avec stabilisation OIS / EIS. Il permettra d'obtenir de jolis clichés en forte luminosité comme en lumière basse.

Le mode Nuit viendra d'ailleurs utilement renforcer les capacités du capteur, dans la limite d'un minimum de lumière résiduelle, sans quoi le grain apparaît vite. Le même capteur sert pour générer un zoom x2 sans perte qui sera mieux que rien, le zoom à plus fort grossissement devenant vite inexploitable.

Le mode Street Photography permettra pour sa part de prendre des clichés urbains à la volée avec des réglages spécifiques.

On trouvera en outre un ultra grand angle 8 megapixels (119 degrés) correct sans être renversant et un capteur macro 2 megapixels (mise au point 4 cm) qui n'apportera pas grand-chose de plus.

Au final, le Realme GT Neo 3 est un très solide milieu de gamme dont on apprécie la vélocité et le design avec son dos marqué de deux bandes et son verre dépoli, ici en version en Sprint White, assez équilibré avec ses 188 g et une épaisseur de 8,2 mm.

Si les performances le rapprochent du haut de gamme, dommage que la partie photo reste en milieu de gamme malgré la présence du très bon capteur Sony IMX766 qui conviendra dans la majorité des situations.

Tarifs et disponibilité

Le Realme GT Neo 3 est annoncé en France en deux configurations avec charge 80W ou 150W :

Realme GT Neo 3 150W 12 / 256 Go : 699,99 €

Realme GT Neo 3 80W 8 / 256 Go : 599,99 €

Les smartphones seront disponibles à partir du 15 juin sur le site de realme et sur Amazon mais ils profiteront de promotions pour leur lancement :



Realme GT Neo 3 150W : le 9 juin (flash sales) et également du 15 au 22 juin au prix de 649,99 €

Realme GT Neo 3 80W : le 9 juin (flash sales) et également du 15 au 22 juin au prix de 549,99 €, avec des écouteurs sans fil Buds Air 3 Nitro offerts

Et un Realme GT Neo 3T

A noter que Realme lance également la variante Realme GT Neo 3T qui embarque cette fois un SoC Snapdragon 870 et une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 80W tout en conservant un affichage AMOLED 120 Hz et en passant sur un triple capteur photo avec module principal 64 megapixels.

Il est annoncé au prix de 429,99 € (8 / 128 Go) ou 469,99 € (12 / 256 Go) avec des tarifs spéciaux au lancement. Le 9 juin, pour les flash sales, et ensuite du 15 au 22 juin, les tarifs passeront respectivement à 399,99 € et 429,99 €., toujours chez realme et Amazon.

Enfin, la version spéciale Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition (8 Go / 256 Go) sera proposée en Europe au prix de 499,99 € à partir du 8 juillet.