La batterie externe Samsung à -83% mais aussi les SSD Samsung 870 EVO et smartphone Redmi Note 10 Pro en promo

Commençons par le smartphone Redmi Note 10 Pro qui est équipé d’un affichage de 6,67" avec un écran AMOLED et une définition 2400 x 1080 pixels pour une fréquence d’affichage de 120 Hz. Il embarque un SoC Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

À l’arrière, le Redmi Note 10 Pro intègre un quadruple capteur photo avec un module principal de 108 mégapixels, et trois autres modules de 8, 5 et 2 MP. Pour faire des selfies, le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Sa batterie de 5020 mAh est compatible avec la charge rapide 33 Watts et permet une très belle autonomie.

Sur AliExpress, le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6+128 Go est aujourd'hui seulement au tarif réduit de 239 € au lieu de 299 € avec le code SDFRS076. La livraison est gratuite et il est expédié depuis la France.





Continuons avec la batterie externe Samsung 10A qui est en ultra promotion sur Boulanger.

Avec son design très élégant de couleur argentée, elle possède sur le côté deux ports USB (A et C), un bouton marche / arrêt et un indicateur de batterie. De plus, la batterie est composée d’un accumulateur de 10 Ah.

Elle bénéficie de la charge rapide 2A et est compatible avec un chargeur à induction pour les appareils dotés du système Qi. Grâce à ses divers ports, il est tout à fait possible de recharger deux mobiles en même temps.

Sur le site de Boulanger, vous trouvez la batterie externe Samsung 10A au prix ultra réduit de 9,99 € au lieu de 59,99 € avec une ODR de 20 €. La livraison est gratuite.



Finissons avec l'excellent disque SSD interne Samsung 870 EVO 2 To avec 35 % de réduction sur le site de la Fnac.

Le disque de type SATA de 2,5 pouces offre une vitesse de lecture de 560 Mo/s et une vitesse d'écriture de 530 Mo/s au maximum, soit le maximum possible pour cette interface. Sa capacité est de 2 To de données de stockage avec une mémoire cache de 4 Go.

Il ne vous faudra environ que 4 minutes pour copier 100 Go,.

Le disque SSD interne SATA Samsung 870 EVO 2 To est au prix de 170 € au lieu de 260 € sur le site de la Fnac avec la livraison gratuite.



D'autres bons plans sont disponibles comme Cdiscount qui lance un OCTOBRE Fou sur leurs prix pour leur anniversaire ou encore un aspirateur Dreame, un smartphone Redmi et un volant Logitech en forte promotion.