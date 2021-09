Un aspirateur Dreame, un smartphone Redmi et un volant Logitech qui explosent leurs prix

Commençons avec le volant de jeu Logitech G29 qui est accompagné de pédales, en promotion sur Amazon.

Avec un design soigné et proche de la réalité, vous obtenez une expérience de conduite parfaite. Il est équipé d'un revêtement de cuir cousu à la main offrant un certain luxe. Il est pourvu d'un retour de force à deux moteurs pour ressentir la conduite au maximum. Il peut tourner jusqu'à 900°. De plus, le volant est compatible avec la PS5, PS4, PC et Mac.

Le volant Logitech G29 est accompagné des pédales G920 réglables afin de maintenir une conduite plus vraie que nature. On peut le connecter en USB et il offre une multitude de commandes sur le volant.

Sur Amazon, le volant de jeu Logitech G29 + les pédales G920 sont au tarif de 224 € au lieu de 399 € avec la livraison gratuite.



Passons au smartphone Xiaomi Redmi 9C 64 Go qui profite d'une belle réduction chez Cdiscount. Son écran LCD mesure 6,53" HD+ avec une définition de 720 x 1600 px. Il est propulsé par un SoC Helio G25 accompagné de 3 Go de RAM et de 64 Go d’espace de stockage, on peut rajouter de la mémoire avec une carte microSD.

La batterie de 5000 mAh accepte la charge 10W. On constate sur l’arrière du Redmi 9C un triple capteur photo avec un module principal de 13 mégapixels, un ultra grand-angle 5 MP et un capteur 2 MP pour la profondeur, le tout accompagné d’un flash et d’un lecteur d’empreintes. Pour faire des selfies, un capteur de 5 MP complète le smartphone.

Vous trouverez chez Cdiscount, le smartphone Xiaomi Redmi 9C 64 Go au prix réduit de 110 € au lieu de 159,90 € à son lancement. La livraison est gratuite.





Finissons par l’aspirateur-balai Dreame T20 qui s'offre une belle réduction chez Amazon.

Pour un poids de seulement 1,67 kg, le T20 est pourvu d'un moteur Dreame SPACE 4.0 de 450 W qui fonctionne à 125 000 tours par minute. Il est équipé d'un bac à poussières d'une capacité de 0,6 L, tandis que la brosse avec une structure en forme de V et le filtre sont lavables à l’eau. L'aspirateur propose huit niveaux de réduction de bruit. L’aspiration s’effectue via 12 cyclones autonettoyants et une filtration à 5 niveaux, avec une puissance d’aspiration de 25 000 Pa / 150 AW.

Via un simple bouton, vous basculez d’un mode d’aspiration Eco, à Normal ou même Turbo. La puissance d’aspiration s’adapte en fonction du type de surface, comme pour la moquette par exemple. L'aspirateur balai est équipé d’une batterie de 3000 mAh permettant d’assurer 70 minutes de nettoyage, avec un temps de charge de 4 heures.

Enfin, le Dreame T20 dispose d’un écran LCD couleur en définition HD qui affiche diverses informations en temps réel comme la détection du filtre manquant, la puissance d’aspiration ou l’autonomie restante.

Sur Amazon, l’aspirateur-balai Dreame T20 est au tarif réduit de 259 € au lieu de 370 € avec la livraison gratuite.



