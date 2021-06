BattleCat : Ubisoft réunit ses franchises dans un FPS multijoueur

Le prochain jeu d'Ubisoft a fait l'objet d'une fuite : il s'agira d'un mélange entre Splinter Cell, Ghost Recon et The Division.

Ubisoft prépare un nouveau jeu tiré de l'univers de Tom Clancy et le titre devrait piocher dans trois franchises principales de l'éditeur : The Division, Splinter Cell et Ghost Recon.

Baptisé BattleCat, il devrait s'agir d'un FPS uniquement multijoueur et compétitif. Dans des clichés en fuite, on peut ainsi voir la reprise de certains groupes ou organismes déjà présents dans divers titres d'Ubisoft comme les Wolves (Ghost Recon), les Cleaners et Outcast (The Division ou encore l'unité Échelon de Splinter Cell.

Chaque groupe disposera de ses avantages et inconvénients avec des spécialités leur étant propres. Pour l'instant les fuites évoquent deux modes de jeu : un mode Escort proposera de livrer un paquet dans une zone spécifique tandis que les autres joueurs devront les arrêter, ou le mode Ringleader qui proposera d'éliminer les adversaires pour collecter des anneaux et faire monter le score d'équipe.

Battlecat pourrait être présenté dans le cadre de l'Ubisoft Forward prévu ce 12 juin à 21h00.