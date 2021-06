Far Cry 6 : et si Vaas était de retour ?

Un petit détail repéré dans les images partagées par Ubisoft concernant Far Cry 6 est à l'origine d'une rumeur : et si Vaas, le grand méchant de Far Cry 3 était de retour ?

Ubisoft a récemment partagé une vidéo de 9 minutes de Gameplay de Far Cry 6 dévoilant l'univers du jeu avec une surprise de taille : pour la première fois de l'histoire de la franchise, le joueur pourra voir le personnage qu'il incarne dans des cinématiques à la troisième personne, qui plus est, ce sera une femme, Dani Rojas.

Mais un autre détail a attiré l'attention des joueurs, un easter egg en plein milieu de la vidéo. On peut ainsi repérer une figurine sur le tableau de bord d'un véhicule qui reprend les traits de Vaas Montenegro, le principal antagoniste de Far Cry 3 qui a marqué les esprits par son caractère assez particulier...

Et ce n'est pas tout : si l'on regarde attentivement Diego Castillo, le fils d'Anton Castillo présenté comme le principal ennemi dans Far Cry 6, on peut voir que l'enfant présente une cicatrice au niveau de l'arcade sourcilière.... Tout comme Vaas.

Far Cry 6 est attendu le 7 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.