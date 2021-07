Battlefield 2042 : Electronic Arts promet une IA capable de se faire passer pour des joueurs humains

Electronic Arts a frappé fort lors de la présentation de Battlefield 2042 en promettant des parties grandioses dans des environnements évoluant en temps réel et avec des affrontements jusqu'à 128 joueurs.

Une bonne nouvelle qui a rapidement été bousculée par DICE qui a expliqué que les parties pourraient être comblées par des bots pour atteindre plus rapidement les 128 joueurs, et éviter ainsi des temps d'attente trop long.

Une précision accompagnée d'une seconde pire encore : sur les serveurs de 128 places, on pourrait ainsi trouver jusqu'à 64 bots.

Depuis, le jeu est sous le feu de critiques nourries de la part des joueurs qui regrettent un tel choix... DICE tente alors de rassurer les fans les plus exigeants en annonçant que l'intelligence artificielle déployée auprès de ces bots sera supérieure à n'importe quel autre jeu et qu'elle devrait permettre de faire face à des bots dont le niveau de jeu est comparable à celui d'un vrai humain.

Selon Justin Wiebte de Ripple Effect Studios, il devrait être très difficile de faire la différence entre l'IA et un vrai joueur : les bots se serviront des véhicules, organiseront des déplacements de groupe et transport... Mais quid de la perception de ces bots ? seront-ils capables de repérer les autres joueurs à longue distance sans vue directe ? On a pu voir de nombreux jeux miser sur une IA quasi omnisciente trop ardue et complètement déséquilibrée, ou l'inverse avec des bots complètement inutiles... Espérons que DICE a trouvé où positionner le curseur pour éviter de ruiner complètement l'expérience de jeu.