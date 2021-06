Déception : jusqu'à 64 bots dans les parties à 128 joueurs de Battlefield 2042

Alors qu'Electronic Arts promet des affrontements à 128 joueurs sur Battlefield 2042, on apprend que des bots pourraient s'inviter à la fête pour combler les serveurs plus rapidement.

Beaucoup de joueurs s'impatientent de pouvoir se lancer prochainement dans des batailles épiques sur Battlefield 2042. Certains fans ont même repris l'entrainement sur BF4 récemment, contraignant EA à rouvrir des serveurs...

Mais l'idée de se lancer dans des batailles à 128 joueurs vient de perdre un peu de saveur : Electronic Arts et Dice ont confirmé que les serveurs pourraient ainsi mélanger véritables joueurs et bots.

Le studio a développé une IA spécialement pour proposer des combattants virtuels qui viendront s'inviter dans les parties. Dice a expliqué s'accorder jusqu'à 64 places par serveur pour ajouter des bots, et le studio explique qu'il s'agit d'une option pour remplir plus rapidement les serveurs et limiter l'attente des joueurs.

Reste que l'option ne sera pas désactivable et qu'elle pourrait, dans les faits, imposer systématiquement 64 bots par partie. Le véritable objectif serait alors non pas de remplir plus rapidement les serveurs, mais surtout de limiter la charge sur ces derniers et de limiter les bugs et ralentissements.

La promesse de parties multijoueurs à 128 s'envole donc, et se pose désormais de savoir si les Bots se présenteront comme de la chair à canon, ou comme des tueurs implacables...

Quoiqu'il en soit, la présence de bots représente un handicap majeur pour les stratégies de groupe : aucun bot ne devrait rentrer dans une escouade ou suivre une logique de progression organisée depuis le tchat.

On peut également se poser plusieurs questions, notamment sur la capacité des bots à occuper des véhicules, à tager les adversaires, à suivre les consignes du chef de partie... Qu'en sera-t-il également des parties jouées sur les créneaux vides et de l'exploitation de cette situation pour maximiser sa progression d'XP ?