Battlefield 2042 : la fréquentation du titre est famélique, la chute inexorable.

Electronic Arts n'a finalement pas réussi à corriger le tir et inverser la tendance sur Battlefield 2042 et l'épisode qui devait offrir une nouvelle dimension à la franchise pourrait en réalité finir par être celui qui l'enterre...

Déjà très critiqué à son lancement, puis dans les mois qui ont suivi pour le nombre de bugs catastrophiques au sein du jeu, Battlefield 2042 a progressivement été abandonné par les joueurs. La situation est telle que Battlefield 5 a récupéré la communauté et qu'elle dépasse désormais largement celle de BF2042.

Selon les derniers chiffres relayés par Steam, le titre affiche une fréquentation au plus bas depuis son lancement en novembre dernier. Six mois à peine après sa sortie et divers patchs mineurs, le jeu est passé sous la barre symbolique et très inquiétante des 1000 joueurs actifs.

Sans plus de sérieux dans les correctifs ni nouveau contenu, le titre est voué à l'échec. La première saison du jeu a été reporté à cet été et pas certain qu'il ne reste de quoi s'affronter à 64 vs 64 avec de vrais joueurs d'ici là sur le titre...

Du côté d'EA, on continue de pester contre la terre entière et de pointer du doigt la sortie simultanée d'Halo Infinite, un jeu bouclé en télétravail suite au Covid, l'utilisation d'une ancienne version du moteur Frostbite... Sans réellement plancher sur des solutions concrètes pour corriger les bugs les plus évidents du titre...