Battlefield 2042 : le review bombing s'intensifie

Rien ne se passe comme prévu pour Dice et Electronic Arts depuis la sortie de Battlefield 2042.

Le plus explosif et intense des Battlefield est aussi celui qui encaisse le plus de critiques de la franchise. Si l'on avait déjà vu joueurs de la version anticipée plomber le jeu, la foule a suivi le mouvement depuis la fin de semaine dernière et le review bombing s'accélère.

Le jeu est ainsi lourdement sanctionné sur Metacritic avec une notre de 2,3/10 sur plus de 3200 votes. Une situation qui se confirme également sur Steam avec un score "plutôt négatif" avec seulement 26% d'évaluations positives sur presque 36 000 notes.

Les joueurs sanctionnent ainsi un titre sorti de façon prématurée, et ce, malgré plusieurs reports... Le titre n'a ainsi pas évité les nombreux bugs comme des fusils d'assaut inefficaces du fait d'une trop forte dispersion des balles, certains véhicules trop avantageux, un équilibrage à revoir ou plus globalement des bugs impliquant objets bloqués dans les airs, crashs à répétition et autres.

Dice a déjà promis un patch qui devrait corriger une grande partie des problèmes et apporter un nouvel équilibrage des armes d'ici cette semaine, espérant ainsi que cela suffise à inverser la tendance.