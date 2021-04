Battlefield 6 : des cartes plus grandes pour toujours plus de joueurs

Battlefield 6 est prévu pour cette fin d'année et pourtant les détails sont encore bien maigres concernant le titre. Mais on sait que DICE souhaite proposer un jeu encore bien plus vaste que les précédents.

C'est la mois prochain que DICE et Criterion devraient présenter Battlefield 6, la sortie du titre étant prévue pour cette fin d'année.

Et sans en dévoiler trop, DICE évoque un retour à la "guerre totale" dans une publication sur son propre site. Le studio évoque un titre à l'ampleur bien plus importante que les précédents volets : il faudra donc composer avec des cartes bien plus grandes, impliquant bien plus de joueurs qu'avant.

Selon certaines rumeurs, on pourrait ainsi voir des cartes proches des Battle Royale actuels à ceci près que Battlefield proposerait 5 ou 6 de ces cartes avec plus de 100 joueurs en simultanée pour donner une véritable impression de guerre sans fin.

DICE précise que le projet a pris une ampleur inédite et que le nombre de personnes travaillant sur BF6 n'a jamais été aussi élevé sur les précédents volets. Le titre serait ainsi clairement passé "au niveau supérieur" grâce à des technologies développées par les deux studios.

On apprend par ailleurs que le jeu reviendra au système de destructions avancées lancé dans Bad Company qui pourrait changer le cours des batailles, et Dice promet des affrontements avec un nombre inédit de joueurs qui seront plongés dans un chaos total.