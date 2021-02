Battlefield 6 : le jeu dévoilé au printemps, la sortie prévue en fin d'année

Alors qu'Activision continue de sortir un Call of Duty par an, quitte à lasser les joueurs, Electronic Arts prend son temps et a depuis longtemps levé le pied concernant Battlefield.

Andrew Wilson, le PDG du groupe a toutefois tenu à rassurer investisseurs et joueurs dans le cadre de la présentation des derniers résultats financiers d'Electronic Arts.

Il a ainsi confirmé que Battlefield 6 serait officiellement dévoilé au printemps prochain, et qu'une sortie est prévue pour la période des fêtes de fin d'année 2021.

Electronic Arts n'a pas de raison de se presser : d'une part, l'empressement a démontré avec Cyberpunk 2077 que les éditeurs avaient davantage à perdre à proposer des jeux non finis trop tôt qu'à repousser leur sortie. D'autre part, Electronic Arts a confirmé que BF6 proposerait des batailles massives et immersives avec plus de joueurs que jamais, et que le titre devrait exploiter la pleine puissance des machines nouvelle génération... Or, tant que le parc d'utilisateurs de consoles next gen n'est pas établi, l'investissement n'est pas rentable, et quand on sait que les pénuries devraient durer jusqu'à l'été, EA a tout à gagner à patienter jusqu' à la fin d'année, on pourrait d'ailleurs voir des consoles next gen vendues en pack avec le titre pile pour Noël.