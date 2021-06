Battlefield 6 : des images du multijoueur, date et titre

C'est un des jeux les plus attendus du moment : Battlefield 6 devrait être dévoilé par Electronic Arts prochainement, avec le lancement d'une phase de test dans la foulée.

Mais des tests, EA en mène déjà avec quelques développeurs internes et des testeurs sélectionnés sur le volet. C'est ainsi que le jeu fait déjà l'objet de quelques fuites en ligne avec quatre nouveaux clichés du mode multijoueur de la version préalpha du titre.

On peut y voir des sessions de jeu en avion, à pied et en char d'assaut. On découvre également le nouveau HUD et des conditions climatiques qui auront un impact significatif sur le déroulement des parties, comme notamment une tempête de sable. L'inspiration futuriste est bien là, mais n'est ne nous propulsera pas trop loin dans le futur, confirmation que le contexte abordé sera celui d'une 3e Guerre mondiale.

Selon les dernières fuites, le titre sera officiellement présenté le 9 juin et une alpha ouvert sera lancé le jour même. Le nom plus précis du titre serait Battlefield 2042, faisant écho à Battlefield 2142 sorti en 2006 mais aussi au tout premier Battlefield situé en 1942.