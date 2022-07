Bayonetta 3 : enfin une date de sortie !

Après plusieurs années de doute et une communication aléatoire, Bayonetta 3 s'offre finalement une date de sortie.

La route aura été très longue pour le troisième volet de la saga Bayonetta. Mais tout vient finalement à point puisque le titre s'offre une date de sortie officielle dans un nouveau trailer !

C'est après plusieurs mois d'absence que l'on découvre ainsi que le titre sortira finalement le 28 octobre prochain sur Nintendo Switch. Un nouveau trailer permet d'en découvrir davantage sur le titre, ses personnages et ses nouvelles mécaniques.

La sorcière la plus sexy du jeu vidéo devra ainsi faire face à une nouvelle menace qui provient désormais de l'humanité elle-même : une arme biologique baptisée Homonculus. Dans cet épisode, les joueurs pourront contrôler non seulement Bayonetta, mais également Viola qui propose un gameplay différent puisqu'elle se battra avec une épée et un démon.

De nombreux visages connus de la franchise feront leur retour dans ce volet qui mettra également en lumière un univers parallèle : l'Alphaverse. L'occasion de découvrir une multitude de Bayonetta plus redoutable les unes que les autres.