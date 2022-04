Bbox Fibre : Bouygues Telecom annonce le Wi-Fi 6E

Bouygues Telecom a le sens du timing. À la veille de la présentation de la Livebox 6 par Orange, l'opérateur annonce l'arrivée du Wi-Fi 6E dans le même écrin que sa dernière Bbox qui était déjà compatible Wi-Fi 6. En France, il se positionne ainsi en premier sur ce créneau - du moins avec une annonce - après le feu vert de l'Autorité des télécoms Arcep fin 2021.

Rappelons que le Wi-Fi 6E est une extension du Wi-Fi 6 avec l'ajout des fréquences dans la bande des 6 GHz, en plus des bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. En Europe et en France, ce sont 480 MHz supplémentaires dans la partie inférieure de la bande de fréquences 6 GHz (5,945 - 6,425 GHz), avec trois canaux de 160 MHz (ou six canaux de 80 MHz).

En dévoilant sa Bbox Wi-Fi 6 en janvier 2020, Bouygues Telecom avait mis en avant un nouveau modem Bbox Fibre évolutif. Ce n'était pas uniquement pour la fibre optique mais aussi le Wi-Fi avec donc l'intégration d'une nouvelle carte Wi-Fi.

Disponibilité le 25 avril

La forme verticale de la box avait été pensée dès le début dans le but de favoriser le positionnement des 8 antennes présentes (2 par faces orientées à 45° dans un bloc au-dessus) et une meilleure propagation des ondes.

" Le WiFi 6E, notamment grâce à sa bande de fréquence dédiée, offre des performances encore améliorées : des équipements WiFi 4 / 5 / 6 et WiFi 6E qui n'interfèrent pas entre eux, plus de débit, plus de vitesse, une latence plus faible, plus de connexion en simultanées… ", écrit Bouygues Telecom dans un communiqué.

Tous les nouveaux clients Bbox ultym Fibre auront droit au nouveau modem à partir du 25 avril prochain et via les différents canaux de l'opérateur (boutique, 3106 ou site web).