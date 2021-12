Le WiFi 6E en bande 6 GHz autorisé en France

La WiFi Alliance, groupe de promotion du WiFi, a validé le protocole WiFi 6E début 2020. Celui-ci permet d'accéder à la bande 6 GHz en plus des bandes 2,4 GHz et 5 GHz déjà utilisée.

L'intérêt est de pouvoir encore monter en débit (mais avec une portée très réduite) et de désengorger les fréquences classiques, souvent embouteillées en environnement urbain dense ou sur des événements.

Mais cette bande 6 GHz n'est pas disponible partout dans le monde. En Europe notamment, elle est exploitée par différents services et une harmonisation était nécessaire pour valider les mêmes fréquences dans toute l'Union européenne.

En juillet 2021, la WiFi Alliance avait annoncé avoir un terrain commun avec l'Europe pour l'exploitation harmonisée du spectre entre 5945 MHz à 6425 MHz, soit 480 MHz de bande passante.

C'est beaucoup moins qu'aux Etats-Unis où les fréquences allouées permettent une bande passante de 1200 MHz mais cela ouvre la possibilité d'utiliser le WiFi 6E sur le Vieux Continent.

Comme le note Nextinpact, la décision validant l'utilisation de ces fréquences en France vient d'être publiée au Journal Officiel, autorisant son exploitation. Il ne faudra donc plus très longtemps avant que les premières annonces ne fleurissent chez les opérateurs, puisque l'un des intérêts sera de proposer le WiFi 6E dans les box, et les fabricants de routeurs et équipements sans fil.

On notera que les SoCs mobiles premium à venir seront compatibles WiFi 6E (le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm l'est déjà) et que les smartphones haut de gamme à venir devraient donc logiquement supporter le protocole quand les équipements seront disponibles.