Benchmarks : les cartes graphiques AMD Big Navi RX 6000 devant les RTX 3080 et 3090

Quelques jours après l'officialisation de la nouvelle génération de cartes graphiques d'AMD, la marque livre quelques benchmarks... Et Nvidia a bel et bien du souci à se faire.

AMD continue de communiquer autour de sa nouvelle génération de cartes graphiques sous architecture Big Navi. Et la marque s'est pliée au jeu des benchmarks en opposant ses propres productions aux références de son concurrent principal.

On retrouve ainsi les RX 6900XT, RX6800 XT et RX6800 face aux RTX 3090, RTX 3080 et RTX 2080Ti dans des tests menés sur divers jeux en 4K et en 1440p.

Au total, ce sont 10 jeux qui ont servi de test pour les cartes : Battlefield V, Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, The Division 2, Doom Eternal, Forza Horizon 4, Gears 5, Resident Evil 3, Shadow of the Tomb Raider et Wolfenstein Youngblood.

La plateforme test a été la même pour toutes les cartes, à savoir une carte mère avec chipset X570 avec un processeur Ryzen 9 5900X associé à 16 Go de RAM DDR4 3200... Une configuration qui donne un avantage aux cartes graphiques AMD qui profitent alors du Smart Access Memory, soit une fonctionnalité qui dope les performances du duo Ryzen 5000 + RX 6000.

Sur le terrain de la 4K, on assiste finalement à peu d'écart entre les cartes AMD et celles de Nvidia. Si AMD maintient une avance dans les graphiques, elle reste assez modeste. Mais vient un élément de taille à prendre en compte : celui du prix. Ainsi la RX 6900 XT est annoncée à 999 dollars contre 1499 dollars pour la RTX 3090... Pour la RX 6800 XT, elle est attendue à 649 dollars contre plus de 700 pour la RTX 3080.

Pour le jeu en 1440p, les RX séries 6000 se montrent bien plus à l'aise encore...

Reste que ces benchmarks sont à prendre avec des pincettes : AMD n'a pas sélectionné ces jeux par hasard et il est évident que la liste n'intègre que des titres avec lesquels l'architecture Big Navi est à l'aise. Reste qu'il est particulièrement intéressant de voir AMD revenir à des prestations aussi haut de gamme : le marché global ne peut que profiter de cette concurrence renforcée entre les deux marques.