Bethesda : Microsoft pourrait doper son service xCloud avec Orion

En marge de son catalogue de jeux, Bethesda pourrait avoir bien plus à offrir à Microsoft et à son environnement Xbox suite à son rachat.

Le rachat de Bethesda par Microsoft attire principalement l'attention sur les titres qui enteraient au catalogue de a marque et de ses consoles de jeu. On pense ainsi aux exclusivités qui pourraient être à l'oeuvre concernant les grosses franchises comme Fallout ou The Elde Scrolls... Mais Microsoft pourrait également profiter des technologies développées par la marque, et principalement d'Orion.

Orion est une technologie que Bethesda a présenté l'année passée sur le salon de l'E3 et qui concerne le streaming et le cloud gaming. La technologie déployée permet d'améliorer de façon drastique les flux de données et la compression pour permettre de faire tourner des jeux en qualité maximale sur mobile. Il était ainsi question lors de la démonstration de l'E3 de proposer Doom en 4K à 60 images par seconde sur un smartphone.

Cette technologie pourrait être intégrée au service xCloud de Microsoft qui propose déjà de jouer à des jeux Xbox sur mobile en streaming via le Xbox Game Pass Ultimate. Cette technologie qui mise sur une latence imperceptible pourrait grandement améliorer l'expérience de jeu du xCloud et lui permettre de toucher un plus large public.