Beyond Good & Evil 2 : un développement chaotique qui pourrait déboucher sur une annulation

Beyond Good & Evil 2 continue d'alimenter nombre de rumeurs et la dernière en date n'est pas réjouissante : le titre pourrait prochainement être annulé.

Le développement de Beyong Good & Evil 2 est pour le moins chaotique : attendu depuis des années, il se murmure régulièrement que le projet connait des ralentissements et refontes régulières.

Pourtant, le titre nous avait alléchés avec une vidéo cinématique en 2017 suivie d'une vidéo de gameplay présentant rapidement un monde ouvert séduisant. Le jeu paraissait assez avancé, mais depuis, les nouvelles concernant le titre se font maigres.

Le départ de Michael Ancel en septembre 2020 suite aux différentes affaires de harcèlement entachant Ubisoft a lourdement handicapé le projet. Sans directeur créatif, le titre ne semble désormais plus coller aux projets d'Ubisoft et le titre serait déjà décrit en interne comme un "Skull & Gones 2.0", un autre serpent de mer très attendu par les joueurs, mais à la sortie incertaine.

Selon Tom Henderson, certains développeurs voient un point de non-retour dans la crise et évoquent déjà le fait que le titre pourrait être simplement annulé. Ubisoft pèserait ainsi le pour et le contre afin d'estimer s'il est possible de sortir Beyond Good & Evil 2 dans de bonnes conditions et si le développement peut se continuer ou pas.