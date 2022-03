Les trottinettes électriques BEZIOR S2 et BEZIOR S500 MAX ou le vélo Xiaomi Himo C20 à prix CASSÉS et aussi...

Très belle série de bons plans sur des vélos et des trottinettes électriques qui profitent de belles réductions.

Commençons par la trottinette BEZIOR S500 MAX qui est dotée de roues pneumatiques de 10". Elle peut se plier et donc se transporter facilement, et pèse 21,5 kg. Elle intègre un moteur de 500 W permettant une vitesse maximale de 35 km/h.

La trottinette dispose trois types de vitesses (15, 25, 35 km/h). Elle est équipée d'un écran LCD affichant la vitesse, mais aussi le niveau de batterie. De plus, elle est pourvue d'une lampe pour pouvoir rouler dans l'obscurité. Et enfin, sa batterie se recharge en 6 à 7 heures et vous offre une balade avec une autonomie de 45 à 50 km.

Sur le site Gogobest, la trottinette Bezior S500 Max est au prix réduit de 400 € au lieu de 700 € avec une livraison gratuite depuis l'Europe via UPS.



Continuons avec le vélo électrique Xiaomi Himo C20 qui est doté d'un moteur électrique de 250 Watts et d'une batterie 10 Ah de 2,5 kg, intégrés dans le cadre, qui permet de l'utiliser pendant 80 kilomètres d'autonomie en mode électrique. Il intègre un dérailleur six vitesses Shimano et permet d'atteindre une vitesse de 25 km/h.

Ce vélo est agrémenté de roues gonflables de 20 pouces pour pouvoir affronter tous types de terrain, avec une pompe cachée dans le tube sous la selle. Le vélo est pliable et donc facilite le rangement.

Le vélo électrique Himo C20 est en vente flash au prix de 590 € au lieu de 896 € chez Gogobest avec une livraison gratuite depuis l'Europe.





Finissons avec la trottinette électrique BEZIOR S2 qui voit son prix chuter sur Gogobest. Sa structure est composée d’un alliage d’aluminium et d’acier à haute teneur en carbone capable de supporter un poids de 120 kg. Elle est dotée d’une selle et d’un pied. De plus, elle possède deux roues massives de 11" qui présentent des suspensions pour affronter tous les types de terrain. Les deux roues sont accompagnées de deux freins hydrauliques.

La trottinette intègre un moteur de 2400 W qui permet d'atteindre une vitesse de 65 km/h et de prendre des pentes à 45°. Vous pouvez bloquer sa vitesse pour la limiter à 25 km/h afin de rester dans les règles de circulation européennes. Pour finir, elle embarque une batterie de 21 Ah qui met environ 8 h pour se charger.

Sur Gogobest, la trottinette électrique BEZIOR S2 est au prix de 990 € au lieu de 1300 € avec le code JC3Z86W99EK1 et une livraison gratuite depuis l'Europe.





A noter que d'autres bons plans sont disponibles sur Gogobest :

Vélo électrique

Trottinette électrique

Tapis de course



