Spécial PC portable : les meilleurs bons plans du moment avec Asus, Microsoft, MSI, HUAWEI...

Le contexte actuel fait exploser les prix, alors nous sommes tous à la recherche de la meilleure offre pour acquérir le meilleur des produits. C'est le cas pour les PC portables, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons plans sur les PC portables que ce soir pour du gaming, de la bureautique ou encore du Chromebook.

Prenons par exemple le PC gamer MSI Katana GF76 qui profite d'une réduction sur le site de la Fnac.

Il intègre un écran de 17,3" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Le PC est propulsé par le processeur Intel Core i7-11800H accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go d’espace disque.

Le PC embarque aussi les technologies WiFi 6 et Bluetooth 5.1. De plus, il est doté d’une batterie de 53,5 Wh et d’un chargeur de 180 W permettant de le charger en une heure.

Vous trouverez le PC gamer MSI Katana GF76 à 1280 € au lieu de 1800 € sur le site de la Fnac.

Gaming

Acer AN515 à 820 € Cdiscount (15,6", i5, 8 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3050)

Acer Nitro 5 à 1620 € Fnac (17,3", Ryzen 7, 16 Go RAM, 1 To SSD, RTX 3070)





Bureautique

Chromebook



Et d'autres bons plans sont disponibles comme les cinq offres de folie avec un casque, une souris, un clavier, une montre connectée et un SSD externe ou encore les ventes flash d'Amazon : -43% sur SteelSeries, -43% sur Corsair, -56% sur Logitech, -33% sur Crucial...