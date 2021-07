Bezior X500 et Bezior X500 Pro : deux vélos électriques en route pour les promotions !

Commençons par le vélo électrique Bezior X500 Pro qui bénéficie d’une jolie réduction.

Pour un poids de 23 kg, ce vélo électrique est équipé d’un moteur affichant une puissance de 500 W, lui permettant d’atteindre une vitesse maximale de 30 km/h en moins de 5 secondes. Il pourra prendre des pentes de 30° sans souci et dispose de 7 vitesses. Vous aurez le choix entre trois modes de conduite : sans assistance, avec assistance électrique (de 10 à 80 % de la puissance) et 100 % électrique sans aide de votre part.

Du point de vue de l’autonomie, il intègre une batterie amovible de 10,4 Ah permettant de tenir jusqu'à 100 km en mode assistance électrique et 45 km en électrique pur. Il vous suffira de 4 heures pour recharger le vélo.

Le vélo est équipé de pneus de 26". Il est en aluminium et peut supporter un poids de 200 kg maximum.

Vous pourrez trouver au niveau du guidon du X500 Pro un écran LCD de 5 pouces qui permet de consulter de nombreuses données (vitesse, distance parcourue, pourcentage de batterie restant, etc.). Cet écran est certifié IP54 et peut donc être utilisé même sous n’importe quelle météo.

Le vélo électrique Bezior X500 Pro est actuellement au prix réduit de 830 € au lieu de 1100 € sur le site e-commerce Wiibuying. Il est expédié gratuitement depuis la Pologne en moins d'une semaine.



Poursuivons avec le vélo électrique Bezior X500 qui est aussi en promotion sur le même site. Par rapport au précédent vélo, il présente quelques caractéristiques différentes.

Ce vélo électrique, qui pèse 28 kg, est équipé du même moteur et affiche une puissance de 500 W, lui permettant d’atteindre une vitesse de 35 km/h au maximum en moins de 5 secondes. De plus, Il est capable de prendre des pentes de 35° et dispose de 9 vitesses. Vous aurez toujours accès aux trois modes de conduite, avec ou sans assistance et le 100 % électrique. Il possède des roues 26" de 10 cm d’épaisseur. Parfait pour prendre des petits chemins.

Le vélo est équipé d’une batterie amovible de 20 Ah permettant de tenir 45 km en électrique pur et 100 km en mode assistance électrique. Il vous suffira de 4 heures pour recharger le vélo.

Au niveau du guidon du X500, on observe un écran LCD de 5 pouces pour suivre de nombreuses données (distance parcourue, vitesse, pourcentage de batterie restant, etc.). Cet écran est aussi certifié IP54.

Le vélo électrique Bezior X500 est au tarif de 1204 € avec le code de réduction WIIFZ67J. La livraison est gratuite depuis la Pologne.



