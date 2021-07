Dell Inspiron G3 : le PC portable pour gamer avec une énorme réduction, et TOUTES les promos du jour !

Aujourd'hui, le PC portable pour gamer Dell Inspiron G3 bénéficie d'une jolie réduction. Avec un châssis noir ponctué de touches de bleu, son design est plutôt sobre et original.

Il est équipé de deux ports USB 3, de 2 ports USB 2, d'un port Ethernet et audio, de sorties vidéo HDMI et d'un mini-DisplayPort. Le PC portable possède aussi un module WiFi et Bluetooth 5.0.

Il arbore un écran 15.6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels avec une fréquence de 120 Hz. Le PC gamer est propulsé par un processeur Intel Core i7 avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace disque en SSD. De plus, le Dell Inspiron G3 est équipé d'une GeForce GTX 1660 Ti. Parfait pour des séances gaming.

Son autonomie vous permettra de jouer pendant 5 heures avec sa batterie de 65 Whr.

Vous pouvez trouver sur Rueducommerce, le PC portable gamer Dell Inspiron G3 au tarif réduit de 900 € au lieu de 1200 € avec la livraison gratuite.



