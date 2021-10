Trois vélos fat bike électriques et une trottinette électrique en forte promotion

Il y a toujours de bonnes occasions pour faire du vélo, encore plus en automne pour aller dans la forêt chasser le champignon. Voici 4 offres intéressantes à ne pas rater !

Commençons notre sélection avec le VTT électrique BEZIOR X1000 qui bénéficie d’une belle réduction. Le vélo est équipé d’une batterie Panasonic de 12,8 Ah, cela permet une autonomie de 100 km maximum pour une durée de charge d’environ 6 heures. De plus son moteur de 1000 W donne la possibilité de prendre des montées de 40° avec une vitesse maximale de 40 km/h.

Grâce à sa structure en aluminium, le Bezior X1000 supporte un poids maximal de 200 kg. Il est aussi équipé de pneus larges de 26" permettant d’absorber plus facilement les chocs. On note sur le guidon un écran LCD qui permet d’obtenir toutes les informations nécessaires au fonctionnement du vélo.

Sur le site Wiibuying, le VTT électrique BEZIOR X1000 en coloris jaune est au prix réduit de 1270 € au lieu de 1600 € avec le code WIIGNTB1K. La livraison est gratuite avec une expédition en quelques jours depuis la Pologne.





Passons ensuite à la trottinette électrique Bezior S1 Off-Road qui est composée d’un alliage en aluminium. Elle est capable de supporter une charge de 120 kg et est composée d'une selle, d'un pied et deux roues massives de 10" avec des freins à disque.

Elle est équipée d'un moteur de 1000 W offrant la puissance nécessaire pour monter en vitesse jusqu'à 45 km/h (bridable à 25 km/h aussi). Sa batterie de 13 Ah permet une autonomie de 50 km maximum. On observe aussi la présence de phares avant et arrière. Elle est totalement pliable et facile à ranger.

Toujours chez Wiibuying, la trottinette électrique Bezior S1 Off-Road est disponible au prix réduit de 558 € avec le code WIIGNTS1 avec un envoi gratuit depuis la Pologne.



Continuons avec le vélo électrique de type fat bike GOGOBEST GF600 qui profite aussi d'une très belle réduction. Composé en alliage d'aluminium, il pèse 38 kg et est capable de supporter un poids maximal de 200 kg. Son moteur affiche une puissance de 1000 W permettant des pointes à 40 km/h et de prendre des pentes à 35°.

Ses roues mesurent 26" x 4" et celle à l'arrière est équipée d'un frein à disque ZOOM. On note la présence d'un écran LCD qui affiche l'autonomie, la vitesse et le kilométrage effectué. Pour finir, il intègre une batterie de 13 Ah offrant une durée d'utilisation de 110 km en assistance électrique ou de 45 km en 100% électrique.

Le vélo électrique GOGOBEST GF600 est au prix réduit de 1203 € avec le code WIIGF600 et une livraison gratuite depuis la Pologne.



Finissons avec le dernier vélo électrique BEZIOR XF200. De type fat bike, il est capable de se plier en deux pour faciliter son transport. Ses énormes roues de 20" x 4" peuvent vous emmener sur n'importe quel terrain. Entièrement en alliage d’aluminium, il pèse 27 kg et peut prendre en charge un poids maximal de 200 kg. Il possède une selle ergonomique afin de pouvoir supporter les longs trajets et un dérailleur 7 vitesses de la marque Shimano.

Le vélo électrique est équipé d'un moteur de 1000 W qui peut vous propulser à 40 km/h en moins de 5 secondes et vous permet aussi de grimper des pentes jusqu’à 35°. Le vélo est pourvu d’une batterie amovible de 15 Ah qui vous offre 130 km d’autonomie en assistance électrique et 50 km en 100 % électrique. Un écran LCD est présent sur le vélo permettant d’afficher la vitesse, le reste d’autonomie ainsi que les kilomètres parcourus.

Le vélo électrique BEZIOR XF200 est au prix exceptionnel de 1187 € avec le code WIIBZXF2 sur le site Wiibuying. L'envoi est gratuit depuis la Pologne.





