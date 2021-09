Le PC portable Gaming Lenovo Legion 5 à prix réduit et les promos du jour

Aujourd'hui, le PC portable gaming Lenovo Legion 5 est en promotion sur le site de la Fnac avec une très belle réduction.

Il est fourni avec un écran Full HD de 15,6" offrant une définition de 1920 x 1080 px avec un taux de rafraichissement de 165 Hz et une luminosité de 300 nits. De plus, le PC Lenovo Legion 5 est propulsé par le processeur AMD Ryzen 7 5800H cadencé à 3.2 GHz, accompagné de 32 Go de RAM et de 1 To d'espace de stockage en SSD. Du lourd !

On observe au niveau de la connectique, 1 port Ethernet, 1 port HDMI, 2 ports USB de type C et 4 ports USB 3. Le PC portable est compatible Bluetooth 5.1 et WiFi. On peut aussi profiter de deux haut-parleurs de 2 Watts. Il est également pourvu d'un microphone intégré et d'une webcam 720p.

Le PC portable gaming Lenovo Legion 5 est au prix réduit de 1600 € au lieu de 2100 € avec la livraison gratuite depuis le site de la Fnac.

D'autres bons plans sont disponibles comme le drone Potensic T25 et la souris Razer DeathAdder Essentiel qui sont à prix cassés ou encore Xiaomi qui lance ses offres exclusives avec les Xiaomi 11T, 11T Pro et une trottinette électrique offerte !