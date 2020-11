Bien-être numérique : une fonctionnalité contre le smartphone en marchant

En préparation pour l'application de bien-être numérique sur Android, une fonctionnalité Heads Up veut décourager l'utilisation du smartphone en marchant.

Avec l'application Bien-être numérique, Google propose un outil de gestion et de sensibilisation du temps passé sur smartphone Android. Il permet également d'agir sur les notifications pour éviter des interruptions et distractions, et propose par exemple de paramétrer des minuteurs d'utilisation par application parmi d'autres choses.

Dans une version bêta de l'application, XDA (XDA Developers) a découvert et a été en mesure d'activer manuellement une fonctionnalité en préparation dénommée Heads Up (tête haute). Elle fait partie de la section pour réduire les interruptions.

Lorsqu'une personne marche tout en utilisant son smartphone, la fonctionnalité Heads Up est susceptible d'envoyer un rappel pour lui signifier de se concentrer sur son environnement. " À utiliser avec précaution. Heads Up ne remplace pas l'attention ", peut-on lire.



La fonctionnalité optionnelle permet de paramétrer des autorisations dans le cadre de l'activité physique et pour la localisation. Le cas échéant, la vérification de localisation fera en sorte que Heads Up n'agira que lorsque l'utilisateur est à l'extérieur.

Pour ne pas devenir un smobie (zombie du smartphone)

Il s'agit pour le moment d'une fonctionnalité qui n'est pas encore finalisée. Il y a donc une incertitude sur le rendu et son déploiement. Quant à son efficacité réelle…

On se souviendra notamment qu'une ville au Japon avait envisagé de rendre illégal le fait de regarder son smartphone en marchant, compte tenu du risque de sécurité et pour prévenir des accidents de la route avec des utilisateurs à la vigilance aléatoire.