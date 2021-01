BIG RED forfaits mobiles : SFR lance un IMBATTABLE 200 Go à 15 € par mois, mais aussi 1 Go à 5 € !

On n'attendait ce type de forfait mobile que pour les grands événements, type Black Friday, mais SFR nous propose aujourd'hui, à la surprise générale, un TRES INTERESSANT forfait BIG RED proposant 200 Go de données mobiles à seulement 15 € par mois, le tout sans engagement et sans condition de durée. A noter également la présence rare d'un forfait mobile à 5 € par mois proposant tout de même 1 Go de data.