BIG RED forfait Fibre : SFR propose 25 € par mois avec 2 options offertes (1 Gb/s..) et 2 mois gratuits !

Red by SFR lance une nouvelle opération promotionnelle sur son forfait fibre ou ADSL avec le BIG RED et un accès sans engagement à 25 euros par mois (19 € pour l'ADSL) mais avec deux options offertes et deux mois d'abonnements gratuits !

C'est la journée du BIG RED chez SFR. Nous vous parlions aujourd'hui même du forfait mobile BIG RED à 15 € par mois avec pas moins de 200 Go de données mobiles, voir du forfait à 5 € avec 1 Go de data. Passons maintenant à l'offre BIG RED sur l'accès fibre et ADSL.

RED by SFR propose en effet son forfait fibre BIG RED Red Box à 25 € seulement par mois, sans variation de prix au bout d'un an et sans engagement. Pendant le BIG RED les 2 premiers mois d'abonnement sont offerts ainsi que deux options gratuites au lieu de 5 € chacune en temps normal. L'offre est disponible jusqu'au 15 janvier 2021.

Vous aurez ainsi un accès à internet en illimité avec un haut débit jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu'à 500 Mb/s en envoi grâce à l'option Débit Plus qui est offerte (facturée 5 € habituellement).

La seconde option offerte vous permettra d'appeler en illimité vers les fixes mais aussi les mobiles grâce à l'option Appels illimités gratuite (au lieu de 5 € par mois). Signalons que la location de la box est incluse dans le prix.

Enfin, cerise sur le gâteau, vous aurez droit à 2 mois d'abonnements gratuits !

Dernière précision, la même offre est accessible en ADSL à seulement 19 € avec la aussi deux mois d'abonnements gratuits.

Découvrir l'offre Fibre BIG RED à seulement 25 € par mois avec 2 options gratuites et 2 mois offerts





Enfin, n'hésitez pas à consulter les offres de la concurrence avec B&You qui propose des forfaits fibre à partir de 14,99 € (Bbox fit) par mois jusqu'à 27,99 € (Bbox ultym) par mois, mais aussi Sosh qui propose la fibre à partir de 19,99 € par mois pendant 1 an ou encore les offres de Free.