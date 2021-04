Bioshock 4 : le monde ouvert se confirme

Les choses se précisent du coté du prochain jeu Bioshock et un élément clé semble se confirmer : le jeu devrait proposer un monde ouvert.

C'est une franchise à très grand succès qui, sans véritable explication, n'a pas connu de vraie nouveauté depuis 2013 : Bioshock devrait toutefois prochainement revenir avec un quatrième épisode.

Cela fait 2 ans que 2K Games annonçait avoir confié la franchise Bioshock à Cloud Chamber suite à la fermeture d'Irrational Games, mais depuis le studio n'a donné que très peu d'informations quant au projet en cours.

Des informations vont toutefois en faveur d'un jeu proposant un monde ouvert. Cloud Chamber a publié une annonce de recrutement pour un programmateur IA, un designer d'interface, un world designer ainsi qu'un Senior Technical Designer et Scénariste principal.

Pour ce dernier poste, l'annonce évoque pour responsabilité la" création d'arcs narratifs, de dialogues, capable de proposer des histoires percutantes axées sur les personnages dans un monde ouvert". Le tout s'accompagne de quelques précisions notamment du concernant des "missions principales et secondaires".

Pour l'instant, il est difficile de savoir si Bioshock pourra véritablement profiter d'une orientation vers un monde ouvert. Les précédents épisodes laissaient suffisamment de liberté d'allers et retours dans des décors ultra détaillés... Pas certain ainsi que les joueurs gagnent au change en troquant un peu plus de liberté pour des décors à la qualité forcément révisée à la baisse.