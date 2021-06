Bioshock 4 : Sony veut en faire une exclu PS5

2KGames a confirmé il y a quelques semaines que Bioshock 4 était bel et bien prévu, et il se murmure désormais que Sony chercherait actuellement à mettre la main dessus pour en faire une exclusivité PlayStation.

2K Games avait annoncé il y a quelques semaines la création d'un studio baptisé Cloud Chamber qui était entièrement dédié au développement de BioShock 4. Franchise particulièrement populaire auprès des joueurs de par sa réalisation impeccable et son ambiance particulière orientée Steampunk, le prochain volet sera assurément un succès...

Sony a bien conscience de l'engouement autour du titre, et chercherait ainsi à mettre la main dessus pour en faire une exclusivité dédiée à la PlayStation. On ne sait pas encore si Sony vise l'exclusivité temporaire ou totale... D'ailleurs on ne sait pas non plus si 2K games serait intéressée par ce type d'accord.

La situation reste plausible dans le sens où Microsoft a lourdement investi ces derniers mois pour produire une quantité impressionnante de titres nouvelle génération qui seront pour une partie exclusifs à sa Xbox Series. Sony doit donc assurer un maximum d'exclusivités de son côté auprès des éditeurs tiers pour rester dans la course.