Le président du Salvador pose les bases d'une Bitcoin City

Le Salvador est le premier pays à avoir reconnu le Bitcoin comme monnaie officiellement utilisable aux côtés de la monnaie nationale, le dollar américain. Son président Nayib Bukele avait évoqué sa volonté d'utiliser de l'énergie propre en exploitant la géothermie volcanique pour alimenter des fermes de minage.

Lors de la Latin Bitcoin Conference (LaBitconf), il a précisé ses projets en évoquant sa volonté de bâtir une Bitcoin City à proximité du volcan Conchagua dont elle tirera son énergie et dont la construction sera financée par de la dette en cryptomonnaie.

On y trouvera des zones résidentielles, des centres commerciaux et des lieux de loisirs, ainsi qu'un aéroport et une gare. Sa construction doit démarrer dès 2022 et le volcan fournira aussi de l'énergie pour les fermes de minage.

Le Salvador compte lever l'équivalent de 1 milliard de dollars via l'émission de Bitcoin Bonds créés avec la société Blockstream. La moitié des fonds levés servira à acheter des Bitcoins tandis que l'autre sera consacrée aux infrastructures de minage.

Le Bitcoin Bond constituera un investissement bloqué sur cinq ans avec des dividendes annuels pour les investisseurs.

Après avoir atteint un record historique à près de 68 000 dollars début novembre, le Bitcoin est progressivement redescendu vers 58 000 dollars, restant toujours à près du double de sa valeur par rapport au début de l'année.