Bitcoin : le Salvador, premier pays prêt à légitimer la monnaie virtuelle

Pour trouver de nouvelles opportunités et sans doute s'émanciper quelque peu de sa monnaie nationale, le dollar américain, le président du Salvador Nayib Bukele a déposé un projet de loi qui vise à faire du Bitcoin un moyen légal de réaliser des transactions dans son pays.

La législation proposée vise à faire de la monnaie virtuelle un moyen de paiement altternatif au dollar pour toutes les transactions, avec la possibilité d'afficher les prix des services et des biens en Bitcoins.

Les impôts pourront être payés avec la cryptomonnaie, les échanges ne seront plus taxés au titre d'activité de spéculation et la valeur du change entre Bitcoin et dollar américain sera librement établie par le marché.

Le projet de loi prévoit d'éduquer la population aux échanges de bitcoins, la monnaie virtuelle étant vue comme un moyen de donner un accès plus large aux services financiers (notamment les transferts internationaux), alors que 70% de la population salvadorienne n'y aurait pas accès actuellement.

Le projet de loi a déjà reçu le vote favorable du Congrès et il reste à voir comment le mettre en place et surtout gérer la haute volatilité du cours qui peut connaître des variations de plus de 15% en quelques heures.

L'initiative intéresse en tous les cas d'autres pays d'Amérique Latine, entre quête de nouvelles pistes économiques et recherche d'une plus grande indépendance vis à vis des Etats-Unis et de la banque centrale américaine.