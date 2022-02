Le Bitcoin plonge de 8% après les manoeuvres militaires russes sur l'Ukraine

Le Bitcoin est dans une position attentiste depuis le début de l'année après la folle embarquée de novembre 2021 qui l'a vu battre son record de valeur à plus de 67 000 dollars et la montée des tensions entre Russie et Ukraine a créé une nouvelle bascule.

Le cours s'est stabilisé vers 42 000 dollars, avec des creux le faisant glisser ponctuellement mais franchement sous les 40 000 dollars, avant une reprise en main.

L'annonce de la menée d'une offensive militaire russe sur l'Ukraine cette nuit a brutalement fait chuter le cours de 8%, le faisant glisser vers 35 000 dollars. C'est en fait tout le marché des cryptomonnaies qui en subit les effets, en parallèle du recul des grandes places boursières (le CAC40 a démarré la journée à -4%, le Nasdaq a perdu plus de 3% à New York), et qui a connu une évaporation de plus de 150 milliards de dollars de valorisation en l'espace de 24 heures.

Le cours du Bitcoin a donc reculé de 50% environ depuis son dernier record il y a quelques mois et certains observateurs s'attendent à le voir descendre encore jusque vers 30 000 dollars.

S'il tient le plancher des 28 000 à 29 000 dollars, il pourrait rebondir rapidement et retrouver ses valeurs hautes. En revanche, s'il n'est pas retenu à ce niveau, et en fonction des événements actuels, il risque de poursuivre sa chute et dégringoler sous les 20 000 dollars.

Les spéculateurs sur les monnaies virtuelles vont devoir avoir le coeur bien accroché ces prochains jours ou semaines...