Pendant que le Bitcoin continue de battre des records, JPMorgan le voit à 146 000 dollars

L'année 2020 s'est terminée par une forte hausse du Bitcoin, lui permettant de dépasser allègrement son record de fin 2017, proche des 20 000 dollars, pour atteindre puis dépasser les 30 000 dollars.

Après quelques jours de transition, le cours est reparti à la hausse et a atteint un nouveau record à 35 000 dollars. La cryptomonnaie attire toujours plus d'investisseurs d'autant plus qu'elle semble désormais mieux étayée, faisant oublier les menaces sulfureuses de sa volalilité et de son fonctionnement décentralisé.

Après avoir franchi en tout début d'année 2021 le seuil des 33 000 dollars, la valeur était redescendue de quelques milliers de dollars, laissant planer le petit frisson d'une chute plus brutale, comme celle observée en 2018 juste après son record.

Mais s'il reste des observateurs dubitatifs sur la qualité de la monnaie virtuelle, d'autres se montrent maintenant ouvertement très positifs, à l'image de la banque d'affaires JPMorgan qui a indiqué dans une note qu'elle anticipait un cours du Bitcoin à 146 000 dollars sur le long terme.

Ce ne sont pas les premiers analystes à l'envisager mais venant d'une telle institution, le message est particulièrement clair quant aux perspectives attendues. Le Bitcoin (et les autres monnaies virtuelles) pourrait ainsi jouer le même rôle de valeur refuge que l'or qui connaît lui-même une solide progression en ces temps d'incertitude économique.

Il pourrait même le remplacer dans ce rôle mais à condition de fournir un cadre générant moins de volatilité. Le spectre d'une bulle spéculative qui éclaterait soudainement, dépouillant soudainement la quasi-totalité des investisseurs, reste toutefois agité par les détracteurs de la cryptomonnaie.