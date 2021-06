Bitcoin : un tweet de désamour d'Elon Musk et la valeur recule de 7%

Le milliardaire n'a pas fini de faire valser la valeur du Bitcoin. Un tweet et un recul s'est amorcé alors que la monnaie virtuelle remontait doucement vers 40 000 dollars.

Les dernières semaines ont été compliquées pour le Bitcoin, avec un mini-krach ayant fait dévissé sa valeur jusqu'à la ramener vers 30 000 dollars. Depuis, la monnaie virtuelle reste dans un entre-deux mais tendait ces derniers jours à revenir vers les 40 000 dollars.

Un nouveau tweet d'Elon Musk avec le hashtag Bitcoin suivi d'un coeur brisé semble avoir de nouveau fait bouger les lignes et a relancé une tendance à la baisse, faisant reculer la valeur de 7% avant une légère reprise.

Le message de l'homme d'affaires n'est pas la seule raison du recul dans un contexte de fragilité de la monnaie virtuelle mais il pose une nouvelle fois la question du risque d'une manipulation de cours de quelques personnalités influentes sur un actif hautement volatil.

Surtout, ce nouvel épisode intervient alors que le gendarme boursier américain, la SEC (Securities and Exchange Commission), a considéré que le milliardaire a enfreint par deux fois les règles qui lui ont été imposées pour la publication de ses messages sur les réseaux sociaux pouvant influer le cours de ses entreprises.

Dans le cas du Bitcoin, ce qui semble n'être qu'un petit jeu d'échanges de messages semi-cryptiques entre personnes fortunées donne pourtant des sueurs froides aux investisseurs et spéculateurs, petits et grands, au risque de transformer en une véritable manipulation du cours variant en fonction des déclarations d'un petit nombre de personnes et potentiellement selon leur intérêt propre.

Autant d'éléments de suspicions qui pourraient conduire à des sanctions et aller dans les sens des tenants d'une régulation plus forte pour encadrer les monnaies virtuelles.

Le Dogecoin, la nouvelle cryptomonnaie préférée d'Elon Musk, n'échappe toutefois pas au mouvement de recul et perdait 10% ce vendredi pour se positionner vers 0,36 dollar.