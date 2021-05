Bitcoin : nouveau creux ce week-end mais le plancher résiste

Le Bitcoin, déjà malmené, a connu une nouvelle chute ce week-end, le rapprochant des 30 000 dollars avant de remonter. Chine et Etats-Unis continuent de mettre la pression sur une possible régulation.

Le Bitcoin a connu une semaine difficile avec même un mini-krach ayant entraîné les autres cryptomonnaies dans son sillage avant de se stabiliser vers les 38 000 à 40 000 dollars il y a quelques jours.

Le week-end a encore été perturbé, la monnaie virtuelle chutant de nouveau pour se retrouver légèrement au-dessus des 30 000 dollars avant de remonter légèrement. Il faut dire que le vendredi avait été menaçant avec de nouveau des déclarations des autorités chinoises affirmant vouloir renforcer la régulation tout en essayant d'imposer un e-yuan plus contrôlé.

Globalement, la position de la Chine n'est pas nouvelle et fait écho à plusieurs déclarations similaires ces dernières semaines et ce type de menace formulé initialement en 2017 n'avait pas empêché la valeur du Bitcoin d'atteindre son pic historique la même année.

Mais il a fallu composer aussi avec une proposition du Trésor américain de forcer la déclaration de tout transfert de cryptomonnaie de plus de 10 000 dollars, qu'il s'agisse d'échanges sur des plates-formes ou de paiements auprès d'entreprises. Officiellement, il s'agit de lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment avec un spectre large touchant tous les types de transactions.

C'est aussi un moyen de limiter la très forte spéculation observée de la part de particuliers sans grande expérience et à la merci de la forte volatilité des cryptomonnaies (qui est aussi la raison de leur forte attraction actuelle).

Si l'on retrouve la menace d'une régulation plus stricte avec ces mesures, certains y voient aussi une forme d'assaissinement du marché qui lui permettra de grimper de façon plus sûre par la suite.

Les prévisions d'une remontée du cours du Bitcoin et du franchissement d'une valeur à plus de 100 000 dollars dès cette année restent d'ailleurs d'actualité chez certains analystes et le plancher des 30 000 dollars atteint ce week-end pourrait être le point de départ du rebond attendu.