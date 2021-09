Bitcoin et Ether en fort recul : 250 milliards de dollars de valorisation en moins

Le sort du géant chinois de l'immobilier Evergrande inquiète les marchés boursiers et fait plonger le cours des principales cryptomonnaies.

Alors qu'il tendait à se reprendre, le cours du Bitcoin a de nouveau chuté brutalement ces dernières heures pour revenir vers 43 000 dollars, accusant une chute de plus de 10% tandis que l'Ether a reculé de 13%.

En une journée, le marché des cryptomonnaies a perdu 250 milliards de dollars et la cause serait en grande partie liée aux inquiétudes concernant la possible situation de faillite du groupe chinois de l'immobilier Evergrande, criblé de dettes.

Les marchés boursiers eux-mêmes sont nerveux depuis lundi et craignent les conséquences potentielles et le risque d'un ralentissement de l'activité économique chinoise par effet domino.

Dans le cas des cryptomonnaies, le mouvement de recul semble être associé au besoin de générer des liquidités face au plongeon du cours en Bourse d'Evergrande. D'autres éléments, comme des investigations autour de l'activité de la plate-forme Binance ou la menace toujours plus présente d'un durcissement de la régulation aux Etats-Unis, contribuent à éroder la confiance.

Les cryptomonnaies sont très sensibles aux effets d'annonces et subissent fréquemment de fortes volatilités de leur cours. Divers observateurs estiment toujours que le Bitcoin a la capacité de battre son record du début d'année à plus de 60 000 dollars à brève échéance.