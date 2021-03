"...Bitcoin : la monnaie virtuelle passe le cap des 60 000 dollars..."

Après une phase de redescente, le Bitcoin a connu une poussée de fièvre durant le week-end lui permettant d'atteindre un nouveau record de valeur en dépassant pour la première fois les 60 000 dollars.

L'annonce du plan de relance aux Etats-Unis serait l'un des motifs rassurants redonnant de l'élan à la monnaie virtuelle, après une période d'incertitude qui avait vu sa valeur retomber à 45 000 dollars avec la menace d'un durcissement de la régluation envisagé par l'administration Biden et d'autres institutions financières.

Le plan de relance américain, avec ses 1900 milliards de dollars redistribués sous forme de chèques et virements, constitue une aubaine et pourrait voir une partie des montants attribués transformés en achats de cryptomonnaies, alors qu'elles sont vues par certains comme une valeur-refuge au même titre que l'or.

Le danger de la très haute volatilité des cours est mitigé par le fait que de plus en plus d'acteurs, dont de grands fonds et investisseurs, commencent à s'y intéresser, avec la capacité d'en freiner les chutes par des rachats massifs.

Le Bitcoin a déjà plusieurs fois battu son record de valeur depuis le début de l'année et continue de faire rêver alors que certains analystes lui prédisent un très bel avenir, même si certains continuent de craindre l'explosion d'une bulle spéculative.