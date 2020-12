Bitcoin : la monnaie virtuelle déjà au-delà de 23 000 dollars

Après avoir dépassé sa valeur record ce mercredi, le Bitcoin poursuit sur sa lancée et se situe déjà à plus de 23 000 dollars.

Pas de temps mort ni d'hésitation pour le Bitcoin. Après avoir fait une pause juste en deça de sa valeur historique de fin 2017, la monnaie virtuelle a franchi le seuil record des 20 000 dollars ce mercredi, marquant une nouvelle page de son histoire.

Le mouvement de hausse qui s'est amorcé n'a pas faibli depuis et le cours a désormais dépassé les 23 000 dollars, sans donner de signes d'essoufflement. Les observateurs restent à l'affût d'indices qui pourraient suggérer une répétition de l'histoire du précédent record (une chute très rapide de la valeur) mais le contexte est toutefois bien différent.

De grands investisseurs s'y intéressent maintenant et y consacrent une part de leurs actifs, alléchés par des rendements potentiels énormes et rassurés par une acceptation du Bitcoin plus large comme moyen de paiement alternatif, notamment chez des acteurs du paiement dématérialisé comme Paypal.

Les incertitudes économiques provoquées par la pandémie du coronavirus jouent sans doute aussi un rôle dans l'attrait renouvelé envers le Bitcoin. A l'heure où les systèmes bancaires internationaux doivent composer avec un ralentissement économique, le recours aux cryptomonnaies, malgré leur propre danger de chute des valeurs aussi rapide que leur hausse soudaine, devient un risque plus acceptable dans un contexte où le secteur high-tech et des grands groupes du Web tend à bien résister, voire à progresser fortement quand des pans entier de l'économie sont à l'arrêt.

Le Bitcoin est encore loin de présenter les qualités d'une valeur refuge comme l'or mais il fait son chemin dans les esprits avec une aura moins sulfureuse qu'à ses débuts du fait de son fonctionnement décentralisé.

Il reste maintenant à voir jusqu'où pourra grimper la valeur de cette monnaie virtuelle (et des autres cryptomonnaies dans leur sillage) et si les prévisions les plus folles, tablant sur un Bitcoin valant plusieurs centaines de milliers de dollars, pourront se réaliser ou si une nouvelle chute sévère douchera les espoirs en rappelant un statut qui reste hautement volatil.