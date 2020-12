Le Bitcoin a son plus haut niveau historique !

Pour la première fois de son histoire, le Bitcoin franchit le cap des 20 000 dollars et raye des tablettes son ancien record de 19 800 dollars datant de décembre 2017. Une envolée qui n'est pas terminée pour la cryptomonnaie. En milieu d'après-midi, le Bitcoin s'approchait des 20 700 dollars (près de 17 000 €).

Reste que cette monnaie virtuelle décentralisée est connue pour son caractère volatil. À la fin du mois dernier, le cours du Bitcoin avait flirté avec la barre des 20 000 dollars, sans toutefois parvenir à la dépasser et pour redescendre assez rapidement par la suite.

A priori, avec une nouvelle génération d'investisseurs, la situation est néanmoins différente que lors du précédent record établi il y a trois ans par la plus célèbre des cryptomonnaies. L'année suivante, le Bitcoin avait connu un fort recul pour chuter à près de 3 000 dollars.

Ce n'est que le début ?

Bloomberg écrit que cette année, le Bitcoin est allé de l'avant malgré une lourde chute de 25 % en mars, alors que les effets de la pandémie de coronavirus se faisaient sentir à plein régime. De quoi mettre en doute un statut de valeur refuge pour le Bitcoin qu'il est peut-être en train de regagner.

Les plus optimistes imaginent déjà que la barre des 30 000 dollars est en ligne de mire. Depuis le début de cette année, le Bitcoin s'inscrit dans une hausse de plus de 150 %.

Le cours a notamment été sensible en octobre à une annonce de PayPal pour le lancement d'un nouveau service permettant aux utilisateurs d'acheter, conserver et vendre des cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin).