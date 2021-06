Le bitcoin passe sous les 30 000 dollars, la pression de la Chine reste forte

Signe d'une sourde inquiétude autour du Bitcoin à la lumière de la volonté des autorités chinoises de faire le ménage dans le pays et de stopper l'activité de cryptominage, le plancher des 30 000 dollars sur lequel était adossée la monnaie virtuelle depuis plusieurs semaines, a fini par céder.

Après l'annonce de mesures visant à couper l'électricité aux fermes de minage dans le Sichuan et le rappel ferme des autorités au secteur bancaire de l'interdiction de son utilisation comme moyen de paiement, la confiance est de nouveau érodée, conduisant la valeur à reculer à descendre vers 29 500 dollars.

Elle est désormais quasiment redescendue au niveau du début d'année, effaçant les gains astronomiques des premiers mois, quand la monnaie virtuelle a atteint un nouveau record de plus de 64 000 dollars.

Quel soutien de long terme ?

Désormais, la crainte que le bitcoin rencontre plus de difficultés pour s'imposer comme monnaie décentralisée alternative aux devises régulées se fait plus vive, notamment avec la question de son impact environnemental et de la pollution générée par la production d'électricité nécessaire aux fermes de minage.

Une autre fragilité est apparue ces dernières semaines : les très gros investisseurs dont les observateurs vantaient la présence comme consolidateurs et soutiens du mouvement d'ascension ne seraient plus si présents, avec le risque d'un retour à une très forte volatilité non freinée dans ses chutes, voire à un effondrement si la panique s'emparait des petits investisseurs.

La prudence reste de mise et les règles élémentaires d'investissement sont plus que jamais à respecter. Même l'initiative du Salvador qui souhaite faire du bitcoin une monnaie alternative officielle à sa devise locale et qui se propose de fournir de l'énergie propre géothermique aux fermes de minage n'a pas réussi à insuffler suffisamment de confiance pour inverser durablement la tendance.

Le Bitcoin (et les autres monnaies virtuelles dans son sillage) n'en est pas à sa première montagne russe et sa volatilité est dans sa nature même, rendant difficile la prédiction de son avenir.