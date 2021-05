Le Bitcoin chute encore et tombe à 40 000 dollars

Le Bitcoin poursuit sa descente et se retrouve désormais vers 40 000 dollars. Le marché des cryptomonnaies a perdu quelques 280 milliards de dollars de valorisation.

En position attentiste depuis plusieurs semaines, le Bitcoin a subi ces derniers jours le contre-coup des déclarations d'Elon Musk qui considère désormais cette monnaie virtuelle comme trop consommatrice d'énergie.

Après avoir déjà chuté à 45 000 dollars, la descente s'est poursuivie vers 40 000 dollars, avec des creux jusqu'à 38 500 dollars. L'arrêt des paiements en Bitcoin chez Tesla et l'incertitude sur l'utilisation des 1,5 milliards de dollars de Bitcoin achetés en début d'année ont créé un coup de froid qui a touché toutes les cryptomonnaies, retirant 300 milliards de dollars de valorisation.

Avec ce second reflux brutal ce mardi, ce sont encore 280 milliards de dollars qui sortent du marché des monnaies virtuelles. Le Bitcoin reste malgré tout 40% au-dessus de sa valeur du début d'année et 320% au-dessus de celle qu'il avait il y a un an, rappelle CNBC.

La monnaie virtuelle a connu une ascension prodigieuse sur les premiers mois de 2021, en partie grâce au soutien affiché d'Elon Musk dans ses tweets, en parallèle de plaisanteries récurrentes sur le Dogecoin qui a lui aussi connu une folle progression.

Pour les observateurs, le fort recul du Bitcoin n'est pas anormal après cette phase d'expansion rapide, avec l'espoir que le seuil des 40 000 dollars constitue le plancher, ou bottom, avant un nouveau rebond, malgré les risques de régulation forte que laisse toujours planer le gouvernement américain, tandis que les autorités chinoises continuent de serrer la vis sur les usages des cryptomonnaies en affirmant qu'"il ne s'agit pas de vraies devises". En attendant une monnaie virtuelle régulée ?