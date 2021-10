Le Bitcoin de retour vers les 60 000 dollars avec les attentes sur les fonds ETF

Le Bitcoin se rapproche de nouveau de son record historique du début d'année (64 000 dollars) avec une accélération ces derniers jours. Elle se situe désormais au seuil des 60 000 dollars, avec une remontée sensible depuis une semaine.

Malgré les nouvelles défavorables venues de Chine, le pays ayant décidé de serrer la vis sur les cryptomonnaies au point d'avoir détruit l'activité de minage chinoise, selon une étude de l'Université de Cambridge, et en attendant un éventuel durcissement de la réglementation voulu par le gouvernement Biden aux Etats-Unis, d'autres informations tendent à porter le cours de la monnaie décentralisée.

Il y a notamment la question de l'approbation par la SEC (Securities and Exchange Commission) des fonds ETF en Bitcoin (Exchange-Traded Funds). Leur validation a été plusieurs fois reportée et les observateurs ont besoin espoir que le prochain examen sera le bon.

Les fonds ETF devraient permettre de soutenir la valeur du Bitcoin et l'aider à progresser vers de nouveaux records, certains analystes anticipant un cours à 100 000 dollars, voire beaucoup plus, à court ou moyen terme.

La décision devrait tomber lundi prochain et les investisseurs se préparent dès à présent à cette éventualité et aux opportunités qu'elle constitue. Un nouveau refus ferait retomber le cours mais les observateurs estiment que le Bitcoin devrait malgré tout rester dans l'espace des 50 000 dollars, d'autant plus que d'autres validations de fonds ETF sont prévues.