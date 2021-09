"Cryptomonnaies : pour Elon Musk, une régulation gouvernementale serait contre-productive".

Après une envolée des cours en début d'année, les cryptomonnaies ont subi le contre-coup de mesures en Chine qui sont passées par la fermeture de fermes de minage, officiellement jugées trop énergivores, et par le blocage des transactions utilisant les monnaies virtuelles.

Un durcissement de la régulation est aussi pressenti aux Etats-Unis, l'administration Biden ayant manifesté depuis le début une hostilité face à l'absence de contrôle et l'utilisation potentiellement frauduleuse des cryptomonnaies.

Dans une déclaration réalisée dans le cadre de l'événement Code Conference, le milliardaire Elon Musk, qui a affiché son soutien au Bitcoin et au Dogecoin, au point d'en influer les cours en quelques tweets, a affiché sa désapprobation face à l'idée d'une réglementation plus sévère.

De son point de vue, il n'est pas possible de stopper l'essor des cryptomonnaies et le seul effet de mesures restrictives sera de ralentir sa progression. A la question de savoir si le gouvernement US devrait intervenir, Elon Musk répond donc : "je leur dirais, ne faites rien".

Pour lui, les mesures fortes prises en Chine sont liées à la forte consommation d'électricité engendrée, alors que le pays connaît des problèmes d'approvisionnement qui pourraient impacter la production de biens et le fonctionnement des usines.

Il n'est pas naïf non plus et note que la nature décentralisée des cryptomonnaies ne peut que susciter de la méfiance et une volonté de contrôle de la part de gouvernements tournés vers la centralisation.

Dans une volonté de démonstration du rôle positif des monnaies virtuelles, Elon Musk a fait acquérir à Tesla pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin en début d'année, montant qui avait été valorisé à 2,5 milliards de dollars au moment du pic des valeurs des cryptomonnaies avant de redescendre depuis.