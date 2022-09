Le Bitcoin recule, l'Ether aussi dans la tourmente

La blockchain Ethereum a amorcé une puissante métamorphose la semaine dernière avec The Merge, un mécanisme qui la fait passer de Proof of Work (preuve de travail) à Proof of Stake, ou preuve d'enjeu.

Cette évolution n'impose plus le cryptominage forcené à coups de cartes graphiques gaming ou de composants FPGA rassemblés par milliers et consommant énormément d'électricité.

Il est remplacé par un ensemble de validateurs réunis autour de groupes de 32 ETH et dont le comportement vertueux permet d'entretenir et de faire croître la chaîne de blocs sans nécessiter de ressources intenses en puissance de calcul et en énergie.

Le marché des cryptomonnaies nerveux

Cette transformation doit encore faire ses preuves (et tous ses mécanismes ne sont pas explicités) et une certaine nervosité des investisseurs est logique. Le marché des crypto-monnaies se retrouve un peu chahuté en ce début de semaine avec le recul marqué et remarqué du Bitcoin (qui fonctionne en Proof of Work et impose donc toujours de miner des bitcoins).

Le prix du Bitcoin, stabilisé tant bien que mal depuis quelque temps autour de 20 000 dollars, a finalement cédé pour se positionner vers 18 000 dollars (environ 5% de recul), faisant de nouveau craindre la rupture de paliers de sécurité et une chute plus sévère.

L'Ether souffre aussi et a cédé 3% pour atteindre son plus faible niveau depuis deux mois, sous les 1300 dollars. Les deux géants entraînent les autres cryptomonnaies dans leur spirale descendante.

The Merge va-t-il enclencher plus de régulation ?

Plusieurs raisons modulent ces perturbations. Il y a toujours la crainte des conséquences des manoeuvres des autorités bancaires mondiales vis à vis de la montée de l'inflation et du risque de récession mondiale avec des mouvements de taux d'intérêt qui pourraient freiner les capacités d'investissement et contribuer à un climat d'incertitude.

Il y a aussi la question de savoir si l'évolution The Merge d'Ethereum et l'évolution en preuve d'enjeu ne va pas conduire à une modification de la réglementation sur les cryptomonnaies pour prendre en compte l'émergence des validateurs dans le nouveau mode de fonctionnement.

Une remarque de la SEC (Securities and Exchange Commission), l'autorité boursière américaine, fait craindre des changements dans la régulation, même si, à ce stade, rien n'a encore été décidé. Cela freine toutefois les intentions d'investissement en attendant d'en savoir plus.

Le contexte ne semble donc toujours pas favorable pour une remontée des valeurs des cryptomonnaies et de nouvelles phases de décroissance ne sont pas exclues.