Black Friday : les meilleures offres du jour à J-7 (Amazon Fire TV Stick, iPad Pro, etc)

Le bon plan du jour concerne l'Amazon Fire TV Stick qui est un dongle à brancher directement sur le port HDMI de votre télévision. Il est équipé du système d’exploitation Fire OS et propose donc tous les services d'Amazon comme Amazon Prime vidéo ou Amazon Music (abonnement nécessaire). Vous aurez également accès à l’Amazon App Store regroupant de nombreux jeux, mais aussi les applications incontournables ! L’Amazon Fire TV Stick exploite un SOC Mediatek MT766 avec un 1,5 Go de mémoire et un espace de stockage de 8 Go pour les applications et les jeux.

Au niveau connectique, vous aurez accès à un port HDMI 2.0b pour relier à la télévision et un port micro-USB. La connectivité sans fil se fera avec le Wi-Fi 802.11 (2.4 GHz uniquement) et le Bluetooth 4.2. Enfin, l’Amazon Fire TV se contrôle par une télécommande fournie.

Les formats vidéo pris en compte sont H.264 1080p30 et H.265 1080p30. Les formats audio pris en charge sont nombreux : AAC-LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (eAAC+), AC3 (Dolby Digital), eAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, MIDI, MP3, PCM/Wave, Vorbis, AMR-NB, AMR-WB.

Vous pourrez profiter de l'Amazon Fire Stick pour 30 € au lieu de 40 €, mais aussi la version 4K pour 40 € au lieu de 50 € sur Amazon !



Découvrez ci-dessous notre sélection du jour :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant de très bonnes promotions chez Gearbest ! (Poco X3, 360 S6 Pro, Artillery Sidewinder X-1 ), mais aussi le robot aspirateur iRobot Roomba 974, le Samsung Galaxy A51 et les Sony WF-1000XM3 en promotion !