Black Friday: 15% de crédit iTunes en plus sur les cartes cadeaux 25€, 50€ et 100 €

Startselect vous donne du crédit supplémentaire jusqu’au 1er décembre lorsque vous faites le plein de bonnes affaires pendant le Black Friday. Ainsi, vous recevez immédiatement 15% de crédit en plus en achetant une carte cadeau iTunes (25€, 50€ ou 100€). Si vous voulez en profiter, il faut être rapide car la promotion n’est valable que cinq jours !

Les meilleures offres iTunes

Vous avez envie de télécharger des applications, de la musique et d’autres contenus de l’Apple store ? Payez ensuite avec votre crédit iTunes. La plus intelligence façon de le faire est d’acheter un bon iTunes pendant le Black Friday pour recevoir 15% de crédit supplémentaire. Souvent, lorsque l’on veut payer moins cher des cartes iTunes, on trouve des réductions de 5% ou 10%., mais pour ce Black Friday vous aurez droit à une énorme réduction de 15%, rarement vu !



Opération Black Friday iTunes :

15% de crédit bonus sur des cartes iTunes de 25 €, 50 € et 100 €

Pour bénéficier de cette opération, vous devez utiliser le bon avant le 15 décembre 2020. La promotion a lieu du 27 novembre au 1er décembre 2020 et n'est valable que pour les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne et la France. Les cartes cadeaux ne peuvent pas être échangées dans l’Apple Store (en ligne) contre des articles physiques, comme des iPhone, des Mac et des accessoires. Vous pourrez acheter ces cartes cadeaux chez Starselect.

Que puis-je acheter avec une carte iTunes ?

Avec le crédit iTunes, vous pouvez télécharger un large éventail d'applications, de jeux, de musique, d'émissions de télévision, de films et de livres électroniques à partir de l'App Store iOS et du Mac App Store. Que ce soit des applications pour la communication, pour la navigation ou la photographie comme des livres audio ou des podcasts, vous pouvez tout vous offrir ces jours-ci.

Vous pouvez aussi facturer sur votre compte iTunes des services de streaming tel que Disney+ ou des applications de rencontres comme Tinder qui utilisent des abonnements mensuels ou annuels. Vous pouvez également utiliser votre compte pour vous offrir des abonnements avec du crédit iTunes.

La carte iTunes est un excellent cadeau, en particulier pour les joueurs sur iPhone. Apple dispose depuis quelque temps du service de jeux Apple Arcade. Apple Arcade est une arène de jeux dans laquelle vous pouvez jouer à toutes sortes de jeux premium pour un montant mensuel fixe (de 4,99 €). Ces jeux, qui peuvent être achetés séparément, sont beaucoup plus chers à l’achat. Avec une réduction supplémentaire sur votre crédit iTunes, vous pouvez en principe souscrire un abonnement moins cher grâce auquel vous pouvez jouer à des jeux moins chers. Les possibilités sont infinies !



Vous souhaitez offrir une carte Cadeau virtuelle ?

Aimeriez-vous surprendre un ami, un membre de la famille ou quelqu’un d’autre pendant les vacances ? Envoyez une carte cadeau en cadeau. Avec une carte cadeau virtuelle, vous pouvez apporter une touche personnelle et festive au cadeau que vous ferez à la personne de votre choix. Une fois que vous serez pleinement satisfait de l’apparence que vous voulez donner à la carte cadeau, programmez une date à laquelle vous voulez qu’elle soit envoyée en format numérique ! En quelques clics seulement, vous permettrez à quelqu’un de profiter de la carte cadeau iTunes ! Le meilleur cadeau pour les utilisateurs d’iPhone !