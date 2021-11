Black Friday chez DELL : jusqu'à 60% de réduction

Le grand nom de l'informatique DELL donne le coup d'envoi de ses offres spéciales du Black Friday avec une opération d'envergure pour une durée et des quantités limitées.

La marque a ouvert une page spéciale sur son site de vente en ligne qui regroupe l'ensemble des offres, et recense un grand nombre de produits.

Du PC portable au moniteur, en passant par les serveurs et solutions hybrides, il devrait y en avoir pour tout le monde, à condition de se montrer rapide !

La plus grosse réduction de la marque porte sur le PC portable hybride Latitude 7410. Il s'agit d'un PC portable doté d'un écran tactile de 14 pouces rabattable à 180 degrés pour une utilisation en mode tablette.

Le Latitude 7410 embarque un processeur Intel Core i5 10310U 4 coeurs, 6 Mo de cache fréquence variant de 1,6 à 4,4 GHz. Il dispose de 8 Go de RAM, d'un composant graphique Intel UHD, de 256 Go de stockage SSD M.2, d'un écran 14 pouces Full HD et d'une batterie à 4 cellules de 52 Wh. Habituellement proposé au tarif de 2286€, le Latitude 7410 profite de 61% de remise et s'affiche ainsi à seulement 891,88 €.

D'autres offres sont également proposées comme :



Tous les promotions DELL spéciales Black Friday sont accessibles ici.

