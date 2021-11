Black Friday : AliExpress propose jusqu'à 80% de réduction (OnePlus à à 389€, Apple AirPods Pro et 3 à 157€..)

Le Black Friday débarque chez AliExpress avec des prix de folie.

Pour rappel, contrairement à la concurrence, le site affiche déjà les prix Black Friday sur ses produits, prix qui ne seront appliqués qu’à partir du 25 novembre à 9 h. La technique est la même que pendant le Single Day. Il suffit de mettre dès maintenant les produits dans votre panier et le jour J d’aller le valider le plus tôt possible en ajoutant les codes de réduction. Cette procédure permet d’éviter les ruptures de stock, et il y en aura forcément vu les prix pratiqués !



Les offres ne sont valables que du 25 novembre 9h au 30 novembre 9h.

Pour vous aider à faire votre choix, vous trouverez ci-dessous les principales pages où vous trouverez les meilleurs bons plans :



Et du 25 novembre 9h au 30 novembre 9h, pour tous les clients, les codes suivants seront accessibles pour des prix encore plus réduits :

6 € dès 40 € d’achat avec le code BFAE06

8 € dès 50 € avec le code BFAE08

11 € dès 70 € avec le code BFAE11

15 € dès 110 € avec le code BFAE15

22 € dès 149 € avec le code BFAE22

30 € dès 199 € avec le code BFAE30

45 € dès 299 € avec le code BFAE45

60 € dès 399 € avec le code BFAE60



Nous avons sélectionné pour vous quelques-unes des meilleures offres pour le Black Friday, tous les produits étant généralement expédiés depuis la France et gratuitement :

Apple

Ecouteurs AirPods 3 à 157 € au lieu de 199 € avec le code BFAE22

AirPods Pro à 157 € au lieu de 279 € avec le code BFAE22





Xiaomi

HUAWEI

Ecouteurs HUAWEI Freebuds Pro à 88 € au lieu de 200 € avec le code BFAE11





POCO

OnePlus

Roborock

Dreame



Pensez à bien mettre dans votre panier les produits qui vous intéressent pour être prêt le jour J, certaines offres n'étant disponibles qu'à une centaine d'exemplaires !





