Black Friday : jusqu'à 50% de réduction chez OnePlus !!

Le bon plan du jour concerne la marque OnePlus qui a lancé son Black Friday avec des réductions allant jusqu'à -50% sur les accessoires (hors audio et lifestyle), mais aussi d'autres très belles promotions sur une sélection de produits sur son site internet. Cette opération se termine dès ce soir !

De plus, vous pourrez profiter du smartphone OnePlus 8 avec 150 € de réduction avec le code BF2020 !

Mais ce n'est pas tout, de 11h à 14h aujourd'hui, OnePlus va mettre en vente des Blind Boxes surprises au prix de 9,99 € en quantité limitée !

Vous pourrez découvrir toutes les offres sur la page dédiée.





Pour rappel, le smartphone OnePlus 8 profite d'un écran Super AMOLED de 6,55 pouces qui permet une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 90 Hz. Le OnePlus exploite un SoC Snapdragon 865 accompagné de 8 à 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go d'espace de stockage interne, non extensible.

Vous pourrez profiter d'un triple capteur photo à l'arrière du téléphone avec un module principal de 48 mégapixels, et deux autres de 16 mégapixels et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Ce OnePlus est alimenté par une batterie Li-Po de 4300 mAh compatible avec la charge rapide 30 Watts.

Vous pourrez trouver le OnePlus 8 à partir de 499 € avec le coupon BF2020 !





Enfin, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le smartphone gaming Asus Rog 3 à prix réduit, mais aussi les vélos électriques Fiido D11, Fiido M1 et Himi Z20 à prix réduit !