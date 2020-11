En attendant le Black Friday, les promotions de Noël sont là ! (Lenovo Legion Y540, Samsung Galaxy Note 10 ..)

Le Black Friday approche ! Pour cette occasion, de nombreuses bonnes affaires sont disponibles chez vos e-commerçants préférés. On trouve notamment le PC portable gamer LENOVO Legion Y540-15IRH qui profite d’une grosse réduction en ce moment.

Le LENOVO Legion Y540-15IRH embarque un écran 15,6” avec une résolution 1920x1080 pixels en 60 Hz. Mais aussi un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300H / 2.4 GHz couplés à 8Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Côté carte graphique, on trouve la NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti et une Intel HD Graphics 630. Le PC exploite Windows 10 Edition Familiale en version 64 bits et offre une dizaine d’heures d'autonomie en utilisation normale avec 2 ans de garantie constructeur.

Vous trouverez le LENOVO Legion Y540-15IRH à 800 € au lieu de 1300 € chez Cdiscount.





Voici une liste non exhaustive des autres meilleures promotions actuellement disponibles :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant l'iPhone SE 2020, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 et les AirPods Pro en promotion, mais aussi le tapis de marche WalkingPad C1 et le vélo d'appartement Ride en promotion !